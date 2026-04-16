Cheikh Oumar Diagne : « Le Premier ministre doit incarner les valeurs et respecter les institutions »

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Invité sur le plateau de Seneweb, Cheikh Oumar Diagne a vivement critiqué les récentes déclarations du Premier ministre, qu’il accuse d’incohérence et de légèreté dans l’exercice du pouvoir.

Selon lui, « le Premier ministre ignore certainement ses propres prérogatives ». Il juge particulièrement grave qu’un membre de l’exécutif puisse publiquement exprimer un manque de confiance envers la justice, une institution pourtant au cœur de l’État. « Quand quelqu’un qui appartient à l’administration affirme ne pas faire confiance à la justice, cela constitue une véritable catastrophe », a-t-il déclaré.

L’homme politique estime qu’un citoyen ordinaire tenant de tels propos s’exposerait à des poursuites pour discrédit jeté sur les institutions. « La loi doit être la même pour tous », insiste-t-il, dénonçant une gestion qu’il qualifie de « légère ».

Au-delà des questions institutionnelles, Cheikh Oumar Diagne interpelle également le Premier ministre sur le plan des valeurs. Il critique le décalage entre les références religieuses revendiquées et certaines orientations politiques. « Il dit que le Prophète est sa référence, mais il ne s’inscrit pas dans cette logique dans ses actions », affirme-t-il.

Il cite notamment la question des jeux de hasard, estimant que leur promotion ou leur rentabilisation est en contradiction avec les principes moraux invoqués. « Lorsqu’on se réclame du Prophète, on doit aussi lutter contre des fléaux comme la prostitution ou l’alcoolisme. Ce n’est pas seulement une question de légalité, mais de valeurs », soutient-il.

Dans cette dynamique, il rappelle que « le Rassemblement des valeurs » est, selon lui, le seul parti à revendiquer clairement cet ancrage.

Enfin, abordant la question sensible de la législation sur l’homosexualité, Cheikh Oumar Diagne appelle à une mobilisation nationale. Il estime que « tout le Sénégal doit faire bloc derrière le gouvernement » sur ce sujet.