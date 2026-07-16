Chinois tué à la Cité Fayçal : Le cerveau identifié

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Le principal suspect de l’attaque survenue ce mercredi à la Cité Fayçal a été identifié. Selon L’Observateur, il s’agit de I. Baldé, âgé de 40 ans et domicilié à Dalifort.

Ce dernier a été arrêté après qu’il a tué par arme à feu un ressortissant chinois au cours d’un cambriolage qui a mal tourné. Son complice présumé en a blessé un autre par arme blanche avant de prendre la fuite. Évacué à l’hôpital, son état est stable, d’après Libération.

L’enquête, initialement conduite par le commissariat de Golf Sud, a été confiée à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. L’Observateur rapporte que les nouveaux enquêteurs «sont déjà à pied d’œuvre. Ils attendent les conclusions de la police technique et scientifique».

Le choix de cette branche de la police pour conduire cette enquête «ne doit rien au hasard», justifie le quotidien du Groupe futurs médias : «Mieux outillée pour fouiller ce type de crime complexe, la SU dispose d’un champ d’action élargi à toute la région de Dakar. Un atout de taille quand on sait que le second assaillant court toujours et que d’autres complices» pourraient être concernés.