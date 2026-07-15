KAOLACK : Les populations de Médina Baye réclament la libération de Khadim Ba et saluent son engagement pour la reconstruction du marché

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La Commission ad hoc chargée de la reconstruction du marché de Médina Baye a adopté une motion de soutien en faveur de Khadim Ba, Directeur général de Locafrique, actuellement en détention depuis près de vingt mois. Dans ce document signé au nom de l’ensemble des populations de la cité religieuse, la Commission exprime sa solidarité avec l’homme d’affaires tout en lançant un appel aux autorités judiciaires afin qu’elles examinent sa situation « avec diligence ».

Dans sa motion, la Commission rappelle le rôle joué par Khadim Ba dans la reconstruction du Centre commercial Mame Astou Diankha de Médina Baye. Selon ses auteurs, cette infrastructure, entièrement financée par le Directeur général de Locafrique, constitue aujourd’hui un levier important pour le développement économique et commercial de la cité religieuse.

« La Commission ad hoc chargée de la reconstruction du marché de Médina Baye

(Kaolack), agissant au nom de l’ensemble des populations de cette cité religieuse, exprime son soutien indéfectible et sa profonde solidarité à Monsieur Khadim Ba, Directeur général de Locafrique, placé en détention depuis près de vingt mois », indique le texte.

Les signataires estiment que la contribution de Khadim Ba dépasse le seul cadre de la reconstruction du marché. Ils soulignent que cette réalisation participe au rayonnement

de Médina Baye aussi bien sur le plan national qu’international.

« La Commission rappelle que Monsieur Khadim Ba a financé intégralement la reconstruction du Centre commercial Mame Astou Diankha de Médina Baye, une infrastructure emblématique qui contribue aujourd’hui au développement économique et commercial de la cité, tout en renforçant son rayonnement aux plans national et international », poursuit la motion.

La Commission affirme également que les populations de Médina Baye lui restent reconnaissantes pour les actions qu’il a menées en faveur de la communauté. « Les populations de Médina Baye lui témoignent leur profonde gratitude pour son engagement, son patriotisme, sa générosité et sa précieuse contribution au développement de la communauté et du

Sénégal », peut-on lire dans le document.

Abordant la procédure judiciaire en cours, les auteurs de la motion indiquent prendre

acte des éléments avancés par les avocats de Khadim Ba. Ils précisent que, selon la défense, les différents rapports d’expertise réalisés dans le cadre de l’instruction lui seraient favorables.

« La Commission relève également que, selon les déclarations de la défense, les différents rapports d’expertise ordonnés dans le cadre de l’instruction lui seraient favorables. Dans le respect de l’indépendance de la justice et

des lois de la République, elle lance un appel solennel aux autorités judiciaires afin

qu’elles examinent sa situation avec diligence et qu’elles lui accordent sa liberté si les conditions légales sont réunies », souligne la motion.

En conclusion, la Commission ad hoc renouvelle son soutien à Khadim Ba et réaffirme la solidarité des populations de Médina Baye à son endroit.

« Par la présente motion, la Commission ad hoc et l’ensemble des populations de Médina Baye renouvellent leur reconnaissance envers Monsieur Khadim Ba et lui expriment leur entière solidarité

dans cette épreuve », conclut le document signé le 29 juin 2026 à Médina Baye par la Commission ad hoc chargée de la reconstruction du Marché de Médina Baye.