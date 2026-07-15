Risque d’inondation à la cité Avion : les habitants interpellent les autorités

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Les habitants de la cité Avion tirent la sonnette d’alarme à l’approche des fortes pluies. Après les premières précipitations de l’hivernage, ils disent craindre des inondations en raison du blocage de l’évacuation des eaux pluviales. Ils appellent les autorités administratives et municipales à intervenir rapidement pour éviter une situation plus grave.

Selon des riverains, le problème dure depuis plus de deux mois et demi. Ils expliquent que l’écoulement naturel des eaux de pluie aurait été obstrué au niveau de l’emprise de l’aéroport militaire. D’après eux, plusieurs démarches ont été entreprises auprès des responsables militaires afin de trouver une solution.

Les habitants affirment avoir échangé à plusieurs reprises avec le commandant de l’aéroport militaire. Celui-ci aurait justifié cette décision par des actes de certains riverains, accusés de jeter des déchets et d’effectuer des branchements clandestins déversant des eaux usées dans l’enceinte de l’aéroport. Une explication que les populations jugent insuffisante. Elles estiment que les agissements de quelques individus ne devraient pas pénaliser l’ensemble du quartier.

Face à l’absence d’évolution, les riverains disent avoir saisi la mairie en transmettant des vidéos et des messages vocaux au maire ainsi qu’à son troisième adjoint. Ils déplorent toutefois n’avoir obtenu aucune réponse jusqu’à présent, informe iRadio.

Les premières pluies de la saison renforcent leurs inquiétudes. Selon les habitants, une averse de quelques minutes a déjà provoqué un début d’inondation dans le quartier. Ils lancent ainsi un appel aux autorités locales et à l’État afin qu’une solution soit trouvée dans les plus brefs délais pour rétablir l’évacuation des eaux et prévenir d’éventuelles inondations durant l’hivernage.