Dette publique du Sénégal : le nouvel audit révèle un encours de 25 583 milliards de FCFA en 2024

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Le Sénégal a publié son Bulletin Statistique de la Dette Publique couvrant la période 2019-2024, un document qui présente une nouvelle évaluation de l’endettement public après une vaste opération de réconciliation et de fiabilisation des données financières nationales. Cette démarche, engagée dans un contexte de renforcement de la transparence budgétaire, vise à établir une photographie plus précise de la situation financière de l’État.

L’opération fait suite aux différentes évaluations menées sur les finances publiques sénégalaises. En 2024, l’Inspection Générale des Finances (IGF) avait dressé un premier état des lieux, avant qu’un audit indépendant de la Cour des Comptes, publié le 12 février 2025, ne mette en évidence plusieurs écarts nécessitant un inventaire complet de la dette publique. Pour répondre à cette exigence de clarification, l’État a mandaté le cabinet international Forvis Mazars afin de procéder au nettoyage, à la réconciliation et à la certification des données relatives à l’encours de la dette sur la période concernée.

Les résultats de cet exercice établissent la dette totale du secteur public sénégalais à 25 583 milliards de FCFA à fin 2024, soit 128,6 % du PIB nominal. La dette de l’administration centrale représente 23 667 milliards de FCFA, correspondant à 119 % du PIB. Elle est composée majoritairement de dette extérieure, estimée à 16 894 milliards de FCFA, soit 71 % de l’encours, tandis que la dette intérieure s’élève à 6 773 milliards de FCFA, représentant 29 % du total.

Le secteur parapublic affiche pour sa part un encours de dette de 1 917 milliards de FCFA, équivalant à 9,6 % du PIB. Ces ratios restent toutefois susceptibles d’évoluer avec l’achèvement du processus de rebasage du Produit intérieur brut actuellement conduit par les autorités.

L’analyse de la dette extérieure de l’administration centrale montre une forte présence des bailleurs multilatéraux. La Banque mondiale, avec 2 803 milliards de FCFA, et le Fonds monétaire international (FMI), avec 905 milliards de FCFA, figurent parmi les principaux créanciers et représentent ensemble 40 % de l’encours extérieur. Les créanciers commerciaux et les Eurobonds occupent également une place importante, avec respectivement 34 % et 19 % de la dette extérieure.

Du côté des devises, l’euro demeure la principale monnaie d’exposition de la dette extérieure sénégalaise, avec 46 % de l’encours total. Le dollar américain représente 17 %, tandis que le yuan chinois compte pour environ 3 %. La structure actuelle de la dette fait apparaître une maturité résiduelle moyenne de 7,2 ans et un taux d’intérêt effectif moyen de 3,9 %.

Cette nouvelle photographie de l’endettement public constitue une étape majeure dans la gestion financière du Sénégal. En mettant à disposition des données consolidées et certifiées, les autorités entendent renforcer la crédibilité du pays auprès des investisseurs, des partenaires techniques et financiers, tout en disposant d’une base plus fiable pour définir les prochaines orientations de politique économique.

Emedia