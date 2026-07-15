14 Juillet à Dakar : Christine Fages fait ses adieux et réaffirme que « la France reste un partenaire fiable du Sénégal »

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À l’occasion de la réception du 14 juillet organisée à la Résidence de France à Dakar, l’ambassadrice Christine Fages a dressé le bilan de ses trois années de mission, mettant en avant les liens historiques entre la France et le Sénégal. Dans un discours empreint d’émotion, elle a salué la solidité des relations franco-sénégalaises, réaffirmé l’engagement de la France aux côtés du Sénégal et insisté sur l’importance de la jeunesse, de la coopération économique et des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Accueillant les invités aux côtés de son époux, elle a rappelé que cette célébration avait une saveur particulière puisqu’elle marque la fin de sa mission diplomatique. « Voilà trois ans que j’officie à la tête de l’Ambassade de France au Sénégal et en Gambie et il est malheureusement temps pour nous de vous dire au revoir », a-t-elle déclaré avec émotion.

Elle a qualifié cette mission d’« honneur d’une vie » et d’« aventure humaine et professionnelle d’une richesse incomparable ».

« Partenariat renouvelé, d’égal à égal »

Évoquant le contexte international marqué par les crises, Christine Fages a assuré que la France demeure « un partenaire fiable, crédible et solidaire » et poursuit son engagement en faveur de la paix, du multilatéralisme et du développement.

Elle a notamment rappelé les priorités de la présidence française du G7 ainsi que la volonté de Paris de renforcer son partenariat avec le continent africain. « Nous souhaitons un partenariat renouvelé, d’égal à égal, lucide sur les défis, ambitieux sur les réponses et tourné vers l’action », a-t-elle insisté.

L’ambassadrice a également salué la participation du président Bassirou Diomaye Faye au sommet Africa Forward organisé à Nairobi.

Des relations bilatérales solides

Christine Fages a ensuite développé ce qu’elle considère comme sa première conviction: la solidité des relations entre les deux pays.

Selon elle, cette coopération repose avant tout sur les échanges humains, universitaires et économiques.

Elle a rappelé que 17 800 étudiants sénégalais poursuivent actuellement leurs études en France, faisant du Sénégal l’un des principaux pays d’origine des étudiants étrangers dans l’Hexagone.

Elle a également indiqué que 25 000 à 30 000 visas sont délivrés chaque année en moyenne aux ressortissants sénégalais.

Plus de 3,5 milliards d’euros de projets en cours

L’ambassadrice a souligné l’importance de la coopération économique entre Paris et Dakar.

« L’intérêt de la France est d’avoir un partenaire sénégalais solide, prospère et souverain, conformément à la Vision Sénégal 2050 », a-t-elle affirmé.

Elle a précisé que plus d’une centaine de projets, représentant un encours supérieur à 3,5 milliards d’euros, sont actuellement mis en œuvre dans différents secteurs.

Christine Fages a également rappelé que la France demeure l’un des premiers partenaires commerciaux du Sénégal avec 1,2 milliard d’euros d’échanges en 2025.

Elle a salué la présence des entreprises françaises implantées dans le pays. « 370 entreprises françaises sont installées ici, représentant plus de 35 000 emplois directs dont 97 % sont occupés par des Sénégalaises et des Sénégalais », a-t-elle souligné.

85 millions d’euros consacrés directement aux JOJ

Pour l’ambassadrice, l’avenir de la relation franco-sénégalaise passe avant tout par la jeunesse. « Plus que jamais, notre relation doit être tournée vers la jeunesse », a-t-elle déclaré, rappelant les nombreuses initiatives menées dans les domaines de la formation, de l’employabilité, de la mobilité et de la culture.

Elle a également réaffirmé le soutien de la France à l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Selon elle, plus de 100 millions d’euros ont été mobilisés dans les domaines du sport et du développement, dont 85 millions d’euros consacrés directement aux JOJ.

« Tout cela fait de la France le premier partenaire, le premier supporter et le premier coéquipier du Sénégal ! », a-t-elle lancé sous les applaudissements.