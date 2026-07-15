Cité Fayçal : un cambriolage tourne au drame, un mort et un blessé grave

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Un violent cambriolage a endeuillé la Cité Fayçal, à Guédiawaye, dans la nuit de mardi à mercredi lit-on sur Emedias. Les faits se sont déroulés selon le site d’informations aux environs de 4 heures du matin à la villa 3, où deux individus se seraient introduits dans une habitation. L’un des présumés malfaiteurs, visible au sol sur la photo prise après les faits, a été neutralisé, tandis que son complice aurait pris la fuite.

Le bilan est tragique. L’un des occupants de la maison a été tué au cours de l’attaque, alors qu’une autre victime, grièvement blessée à l’arme blanche, a été évacuée vers une structure sanitaire pour recevoir des soins.

Les éléments du Commissariat de Police de Golf Sud, les Sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs résidents de la Cité Fayçal se sont rapidement rendus sur les lieux afin de porter assistance aux victimes et de procéder aux premières constatations.

À la suite de ce drame, le Secrétaire général de l’ARCIF a lancé un appel en faveur d’un renforcement urgent des mesures de sécurité. Il indique avoir échangé avec le Commissaire de Police de Guédiawaye et ses collaborateurs présents sur place afin que des dispositions efficaces soient prises pour mieux sécuriser la cité et prévenir de nouveaux actes de banditisme.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de cette attaque et retrouver le second suspect, toujours recherché.