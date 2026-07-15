Assemblée nationale : un incroyable quiproquo administratif bloque la session extraordinaire, Ousmane Sonko s’explique

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La réunion du Bureau de l’Assemblée nationale, initialement prévue le 10 juillet puis reportée au 14, est à nouveau renvoyée au vendredi 17 juillet à 9h30. Ce double report retarde l’ouverture d’une session extraordinaire cruciale, alors que de nombreux textes de loi attendent d’être examinés.

Ce contretemps découle d’un quiproquo administratif. Convoqués le mardi 14 juillet à 10h, les députés ont constaté avec surprise l’absence du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Selon des sources de L’Observateur, ce dernier est arrivé à 11h30 pour s’excuser et s’expliquer : il avait proposé la date du vendredi 17 juillet, mais le Secrétaire général s’est trompé en retenant celle du mardi 14 juillet.

Pour corriger l’erreur, Ousmane Sonko a signé et transmis une nouvelle convocation aux députés. Avant de lever la séance, il a toutefois prévenu ses collègues de la lourdeur de la tâche qui les attend. Les interlocuteurs du quotidien du Groupe futurs médias confirment en effet qu’une avalanche de projets de loi est en instance, notamment la Loi de finances rectificative, la modification du Code de procédure pénale et la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale.