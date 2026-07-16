ARTP : Diomaye lance un appel à candidature pour le poste de DG

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement du Sénégal a lancé un appel à candidature pour le poste de Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), après avoir procédé au recrutement par compétition des membres du Collège de l’institution.

Dans un avis transmis ce jeudi, les autorités indiquent que cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » et du « New Deal technologique », qui ambitionnent de faire du Sénégal un acteur majeur de la révolution numérique en Afrique.

Selon le gouvernement, la réussite de cette vision nécessite la mobilisation d’un capital humain « hautement qualifié ». L’appel est ainsi ouvert à tous les Sénégalais, conformément aux principes de transparence, d’égalité des chances et de mérite.

L’exécutif rappelle que l’ARTP occupe une place centrale dans la régulation des secteurs des télécommunications et des postes. Conformément au Code des communications électroniques de 2018, l’institution est notamment chargée de garantir une concurrence saine, de protéger les consommateurs, de gérer les ressources stratégiques telles que le spectre radioélectrique et la numérotation, et de contribuer à l’élaboration du cadre réglementaire national.