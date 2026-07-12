ASECNA : les aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis intégrés au réseau de l’ASECNA

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Le Sénégal vient de franchir une étape déterminante dans le secteur stratégique de l’aviation civile. Ce, à l’occasion de la 78ᵉ Session ordinaire du Comité des Ministres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), tenue à Ciudad de la Paz, le 10 juillet 2026.

Conduite par le Ministre des Transports terrestres et aériens, M. Serigne Abdoul Ahad NDIAYE, la délégation sénégalaise a obtenu l’adoption, par le Comité des Ministres, de la résolution portant régularisation de l’intégration des aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis dans les activités communautaires de l’ASECNA, conformément à la décision arrêtée par cette instance en juillet 2023.

Cette décision constitue une avancée institutionnelle majeure dans le processus de consolidation du réseau aéroportuaire national. Elle permet désormais que les aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis soient pleinement pris en compte dans les programmes communautaires de l’ASECNA relatifs aux services de navigation aérienne, aux équipements techniques, à l’expertise opérationnelle ainsi qu’aux investissements relevant des compétences de l’Agence, en vue du renforcement de la sécurité de la navigation aérienne et de la performance des opérations aériennes.

Pour l’aéroport de Ziguinchor, cette intégration qui consiste à confier la gestion technique de l’aéroport à l’ASECNA, contribuera à renforcer durablement le désenclavement de la Casamance, à améliorer l’accessibilité de cette partie du territoire national et à soutenir son développement économique, touristique et social.

S’agissant de l’aéroport de Saint-Louis déjà intégré à l’ASECNA comme aérodrome non contrôlé en 2025, il s’agit de parachever l’intégration en tant qu’aérodrome contrôlé pour lui donner la plénitude de tous les services de navigation aérienne. Elle permettra d’anticiper et d’accompagner les besoins induits par la transformation économique de la région,

notamment dans le contexte du développement des activités énergétiques, du tourisme et du renforcement des échanges sous-régionaux.

Les délibérations de cette 78ᵉ Session ont, en outre, permis d’aboutir à plusieurs décisions importantes en faveur du renforcement du système aéronautique national, parmi lesquelles:

le renforcement des capacités opérationnelles du Centre de contrôle aérien de Dakar, à travers la révision de la méthodologie de détermination des effectifs, afin de lui donner les ressources humaines nécessaires pour mieux prendre en compte l’évolution du trafic aérien, les contraintes opérationnelles et les exigences internationales en matière de sécurité de la navigation aérienne ;

la modernisation des équipements stratégiques de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et du Centre régional de la navigation aérienne (CRNA) de Dakar, grâce à l’adoption d’un plan d’urgence destiné à accélérer la mise à niveau des équipements critiques et à adapter les infrastructures aux standards internationaux, notamment en matière de communication, de navigation et de surveillance.

Ces résultats s’inscrivent dans la mise en œuvre des orientations définies par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, dans le cadre de l’Agenda national de Transformation. Ils traduisent l’ambition de doter le Sénégal d’infrastructures de transport modernes, sûres et performantes, propres à renforcer la souveraineté nationale, à améliorer la connectivité du territoire et à soutenir durablement la compétitivité ainsi que le développement économique et social du pays.

Ils procèdent de la mobilisation de la délégation sénégalaise ainsi que du travail préparatoire conduit avec diligence par les services techniques compétents. Ils témoignent de la capacité du Sénégal à promouvoir efficacement ses priorités au sein des instances communautaires et à y faire aboutir des décisions structurantes au bénéfice du secteur aérien national.

La régularisation de l’intégration des aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis dans les activités communautaires de l’ASECNA et les décisions relatives au renforcement des capacités opérationnelles du Centre ATS de Dakar et à la modernisation des équipements stratégiques de l’Aéroport international Blaise Diagne et du Centre régional de la navigation aérienne de Dakar, marquent une étape structurante dans la consolidation du système aéronautique national.

Elle conforte durablement la position du Sénégal au sein de l’organe communautaire fournisseur des services de navigation aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA), renforce la sécurité et la performance de la navigation aérienne, soutient la modernisation des infrastructures aéroportuaires et contribue à l’amélioration de la connectivité du territoire, de la compétitivité de l’économie nationale et du rayonnement du Sénégal tout en favorisant l’intégration du ciel africain.