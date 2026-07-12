Mercato : Dion Lopy prend une décision forte pour son avenir

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Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, Dion Lopy ne quittera finalement pas Almeria cet été. Le milieu de terrain sénégalais a choisi de poursuivre son aventure en Espagne en prolongeant son contrat avec le club andalou jusqu’en juin 2030.

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs annonçaient un possible départ de l’international sénégalais. Des formations anglaises, dont Aston Villa, ainsi que plusieurs clubs français avaient manifesté leur intérêt pour le joueur de 24 ans. Mais Almeria est parvenu à convaincre son milieu défensif de s’inscrire dans la durée.

Arrivé en 2023 en provenance du Stade de Reims, Dion Lopy a signé une prolongation d’une saison supplémentaire par rapport à son précédent engagement, qui expirait en 2029. Une preuve de la confiance que lui accorde la direction du club.

Pour officialiser cette prolongation, Almeria n’a pas caché sa satisfaction en publiant un message enthousiaste : « On n’a pas encore fini de voir Lopy, on continue ensemble. »

Devenu un élément incontournable de l’effectif dirigé par Francisco Javier García Pimienta, le joueur formé à Oslo s’est imposé comme l’une des pièces maîtresses de l’entrejeu andalou. Grâce à sa régularité, son volume de jeu et sa capacité à récupérer les ballons, il représente un atout majeur dans la quête d’une remontée en Liga.

Depuis son arrivée en Andalousie, Dion Lopy a disputé 105 rencontres sous les couleurs d’Almeria, dont une saison complète dans l’élite espagnole.

À 24 ans, le Lion semble déterminé à poursuivre sa progression avec le club espagnol, où il entend jouer un rôle majeur dans les saisons à venir pour espérer revenir en sélection.