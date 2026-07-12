Ousmane Sonko: «Pastef n’est pas un parti qui puise dans les caisses de l’Etat pour financer ses programmes»

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Leader du parti Pastef (majorité parlementaire) et président de l’assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko a soutenu que sa formation politique «n’est pas un parti qui puise dans les caisses de l’Etat pour financer ses programmes», au cours d’une tournée à Touba.

«Pastef n’est pas un parti qui puise dans les caisses de l’Etat pour financer ses programmes. Chew nous, c’est « haram » (un interdit)», a dit Sonko, sous les acclamations de centaines de partisans, sortis nombreux pour l’écouter.

Cette prise de position survient en pleine réorganisation de la coalition Diomaye Président, un processus dont le financement suscite des interrogations chez certains observateurs.