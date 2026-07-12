Diomaye reçoit Macky Sall au Palais vendredi 17 juillet

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Le président de la République Bassirou Diomaye Faye recevra en audience son prédécesseur Macky Sall ce vendredi 17 juillet au Palais de la République, selon des informations concordantes. Il s’agira de la toute première rencontre officielle entre les deux hommes depuis la cérémonie de passation de service d’avril 2024.

Cette audience revêt un caractère hautement symbolique. Depuis son départ du pouvoir, Macky Sall s’était établi au Maroc et ses interactions avec les nouvelles autorités sénégalaises étaient restées particulièrement limitées. L’annonce a d’abord circulé dans les cercles politiques proches de l’ancien chef de l’État, ouvrant la voie aux préparatifs de son accueil et de sa visite au Sénégal.

La rencontre devrait également figurer à l’ordre du jour de la prochaine conférence des leaders des coalitions concernées.Au-delà des courtoisies républicaines, cette audience s’inscrit dans un agenda international très précis. Macky Sall est candidat déclaré au poste de Secrétaire général de l’ONU pour succéder à António Guterres.

Or, à ce jour, le Sénégal n’a pas encore formulé de soutien officiel à cette candidature sur la scène internationale. Ce tête-à-tête de vendredi pourrait constituer un tournant majeur, les discussions devant logiquement aborder la position diplomatique officielle de Dakar vis-à-vis des ambitions onusiennes de son ancien président.