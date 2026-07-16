Politique: Le Mouvement des cadres patriotes lancé pour soutenir Bassirou Diomaye Faye

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Plus de 200 cadres patriotes ont annoncé leur engagement au sein d’un nouveau mouvement baptisé « Cadres Patriotes pour la République » (CPR), aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye. Cette initiative, révélée ce jeudi 16 juillet 2026 par Vox Populi, s’inscrit en prélude au lancement du futur parti présidentiel.

Plus d’une centaine de hauts cadres se sont rassemblés à Dakar pour soutenir l’Agenda national de transformation porté par Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau Mouvement des cadres patriotes pour la République (CPR) appelle à une mobilisation générale des compétences nationales et de la diaspora pour garantir un avenir meilleur au Sénégal.

Selon les révélations du quotidien, les initiateurs de ce mouvement ont d’ores et déjà lancé une opération de démantèlement du Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP), la structure historique des cadres de Pastef fondée à l’origine par Bassirou Diomaye Faye lui-même. Une déclaration d’engagement collective a été signée par plusieurs ministres du gouvernement, parmi lesquels Abdoul Ahad Ndiaye, Alioune Dione, Bakary Sarr, Alioune Gori Diouf et Marie Angélique Mame Sèbè Diouf, confirmant l’ampleur de ce ralliement au sein même de l’appareil exécutif.

Réunis à Dakar ce 15 juillet 2026, plus d’une centaine de hauts cadres, ministres, universitaires et dirigeants de la société civile ont scellé une union sacrée autour de l’Agenda national de transformation. À travers le lancement du Mouvement des cadres patriotes pour la République (CPR), cette élite technocratique et politique lance un appel vibrant à la mobilisation générale des compétences nationales et de la diaspora pour concrétiser le renouveau sénégalais

Le projet de transformation nationale porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entre dans une phase active de structuration citoyenne et intellectuelle. Ce mercredi, un collectif impressionnant, composé de ministres, de directeurs généraux, de chercheurs, d’entrepreneurs et de professionnels de tous horizons, a rendu publique une déclaration commune.

Intitulée « Compétence – Engagement – Patriotisme », cette charte marque la naissance officielle du Mouvement des cadres patriotes pour la République (CPR), un espace ouvert et républicain destiné à fédérer les forces vives et les cerveaux du pays.

À travers ce manifeste, ces cadres réaffirment leur adhésion rigoureuse aux principes de souveraineté, de justice, de transparence et de mérite. Pour le mouvement CPR, l’accès au pouvoir n’est qu’une première étape. La réussite à long terme de l’Agenda national « Vision Sénégal 2050 » exige désormais l’apport direct de l’intelligence collective et du haut niveau d’expertise dont dispose le Sénégal, tant sur le plan national qu’au sein de sa diaspora.

« L’avenir du Sénégal ne repose pas sur la seule action des institutions publiques », soulignent les signataires dans leur tribune. Pour le mouvement, c’est un devoir civique et moral pour chaque citoyen de mettre de côté les intérêts particuliers afin de se mobiliser au profit exclusif de l’intérêt supérieur de la Nation.

Les grands chantiers du CPR

À travers cette charte, le mouvement prend des engagements solennels forts : mettre les compétences et l’expérience de ses membres au service exclusif du développement public, contribuer, par des propositions concrètes, aux réformes structurelles, à l’industrialisation, à la souveraineté alimentaire et à la transformation numérique, promouvoir au quotidien une culture d’excellence, de résultats, de transparence et de redevabilité, et accompagner la jeunesse, les femmes, les entrepreneurs ainsi que les collectivités territoriales.

Le mouvement lance également un appel solennel à l’ensemble des forces vives de la Nation : ingénieurs, médecins, enseignants, universitaires, artisans, agriculteurs et, surtout, aux compatriotes établis au sein de la diaspora, d’ordinaire éloignés des instances de contribution nationale. « Rejoignez cette dynamique. Le Sénégal a besoin de chacun d’entre nous », insiste le document.

Parmi la liste très fournie des premiers signataires, qui compte plus de 127 personnalités de premier plan, figurent plusieurs ministres, dont M. Abdoul Ahad Ndiaye (Transports terrestres et aériens), Mme Marie Angélique Mame Selbé Diouf (Famille, Action sociale et Solidarité), M. Alioune Dione (Microfinance), M. Bacary Sarr (Communication et porte-parole du gouvernement) ou encore le Dr Aliou Gory Diouf (Environnement et Transition écologique).

Ils sont appuyés par une multitude de directeurs généraux d’agences clés, d’universitaires chevronnés et d’experts techniques reconnus. Pour ces patriotes, l’heure des longs discours est révolue. L’histoire retiendra ceux qui choisiront le travail et l’intérêt général au détriment de l’indifférence. Le temps de l’action a commencé.