Magal Touba : jeudi 16 juillet 2026 marque officiellement le premier jour du Safar

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La commission sur le croissant lunaire (CONACOC) s’est réunie ce mercredi 15 juillet 2026 dans les locaux de la RTS pour scruter la lune. Après avoir recueilli les informations de ses « 485 représentants » et s’être accordée avec les familles religieuses, la commission annonce que « le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire ».

En conséquence, le jeudi 16 juillet 2026 marque officiellement le premier jour du mois de « Diggi-Gammu ou Safar ». Ce démarrage fixe ainsi la célébration du Grand Magal de Touba, commémoré le 18e jour de ce mois lunaire, au dimanche 2 août 2026.

À la suite de cette délibération, l’instance a tenu à souhaiter un « grand Magal de Touba à toute la communauté mouride ».