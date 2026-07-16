Magal Touba : jeudi 16 juillet 2026 marque officiellement le premier jour du Safar

La commission sur le croissant lunaire (CONACOC) s’est réunie ce mercredi 15 juillet 2026 dans les locaux de la RTS pour scruter la lune. Après avoir recueilli les informations de ses « 485 représentants » et s’être accordée avec les familles religieuses, la commission annonce que « le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire ».
En conséquence, le jeudi 16 juillet 2026 marque officiellement le premier jour du mois de « Diggi-Gammu ou Safar ». Ce démarrage fixe ainsi la célébration du Grand Magal de Touba, commémoré le 18e jour de ce mois lunaire, au dimanche 2 août 2026.
À la suite de cette délibération, l’instance a tenu à souhaiter un « grand Magal de Touba à toute la communauté mouride ».