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BFEM 2026 à Mbeuleukhé: La gendarmerie frappe fort, des candidats arrêtés pour présumée tricherie et une étudiante pour présumée complice

15 juillet 2026 Actualité

Le cas d’arrestation a lieu ce mercredi au lycée de Mbeuleukhé lors de la composition de l’épreuve histo- géo. En effet, il s’agit des candidats au bfem qui seraient au nombre de 5 qui ont interpelés par la brigade de gendarmerie de Yang Yang pour présumée tricherie et une étudiante pour présumée complice.

De sources dignes de foi, les présumées victimes ( les candidats au bfem et l’ étudiante) sont tous dans les locaux de la brigade de gendarmerie territoriale de Yang Yang où une enquête suit son cours afin d’identifier et d’interpeller toute autre personne susceptible d’être impliquée dans cette affaire de tricherie.

Samba khary Ndiaye ( Linguère)

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