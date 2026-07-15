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Riz local : Ahmadou Al Aminou Lo réunit les acteurs de la filière sur la commercialisation

15 juillet 2026 Actualité

Le Pm Mouhamed Al Amine Lo a présidé, ce mercredi 15 juillet 2026, une réunion technique consacrée à la commercialisation du riz local. L’information a été partagée par le gouvernement sur sa page Facebook officielle.

 

Cette rencontre stratégique a réuni plusieurs ministres et directeurs généraux de services étatiques, aux côtés des principaux acteurs de la filière rizicole, de commerçants ainsi que de représentants des associations de consommateurs.

 

Les discussions ont porté sur les mécanismes de régulation du marché, le renforcement de l’écoulement de la production nationale et la concertation entre producteurs, distributeurs et consommateurs pour garantir l’accessibilité et la valorisation du riz local.

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