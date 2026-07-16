SÉCURITÉ MARITIME : Dahirou THIAM souligne le rôle stratégique des fréquences radioélectriques dans la protection des vies humaines en mer

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La sécurité maritime repose largement sur la fiabilité des systèmes de communication et sur une veille permanente en mer. C’est dans cette perspective que Monsieur Dahirou THIAM, Directeur général de l’ARTP, a rappelé l’importance d’une gestion rigoureuse et d’une utilisation conforme des fréquences radioélectriques, ressources stratégiques indispensables à la continuité des communications maritimes.

Selon lui, une gestion efficace du spectre radioélectrique permet de prévenir les interférences, de garantir des communications fiables et de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage, contribuant ainsi à la protection des personnes et des biens en mer.

Cette déclaration a été faite à l’occasion d’un atelier consacré à la gestion des fréquences radioélectriques, des numéros MMSI (Maritime Mobile Service Identity) et des indicatifs d’appel. Les numéros MMSI constituent un élément clé du dispositif de sécurité maritime, en permettant l’identification rapide des navires et l’accès à des informations essentielles relatives à leur équipement et à leur équipage.

La rencontre s’est tenue en présence du Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), Monsieur Bécaye DIOP.

À cette occasion, les deux responsables ont procédé au renouvellement de la convention de partenariat entre l’ARTP et l’ANAM, réaffirmant leur engagement commun à renforcer la sécurité maritime et à adapter leur coopération aux nouveaux défis liés à l’évolution des technologies et des usages numériques.

Cette collaboration renouvelée traduit la volonté des deux institutions de consolider un cadre de gouvernance moderne et performant au service de la sécurité maritime au Sénégal.