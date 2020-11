CICAD: LE PRESIDENT MACKY PRESIDE LA 2e EDITION DU FORUM DU NUMÉRIQUE

Le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications organise les 26 & 27 novembre 2020 la deuxième édition du Forum du Numérique avec une innovation majeure : la remise du Grand Prix du Président de la République pour l’Innovation Numérique (SUNU CHAMPION DIGITAL).

Le thème de la cuvée 2: “Les technologies émergentes au service du développement économique et social”. La cérémonie d’ouverture est présidée par le Chef de l’Etat, Macky Sall.

Le forum vise à établir un cadre d’échange privilégié entre les acteurs évoluant dans l’écosystème numérique et les pouvoirs publics. La finalité est de renforcer l’environnement des start-up et de le rendre plus stimulant pour le développement inclusif du Numérique au Sénégal.

Pour rappel, la première édition du Forum du Numérique sur le thème « Jeunes et Numérique » s’est tenu le 15 mars 2018, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.