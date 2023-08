Cité Kër Gorgui: Les « Maagi PASTEF » chez le Président Ousmane SONKO

Fidèles à leur rôle de sages et de conseillers, plusieurs membres de la structure Maagi PASTEF se sont rendus ce dimanche, en début d’après-midi, au domicile du Président Ousmane Sonko à la Cité Kër Gorgui. En visite de courtoisie auprès de la famille du leader des Patriotes, ces sages du parti, hommes et femmes, se sont longuement entretenus avec les épouses et autres parents d’Ousmane SONKO. Ils ont formulé des prières à l’endroit de tous les détenus politique avant de réclamer la libération de ces patriotes arbitrairement détenus par le régime finissant de Macky SALL.

