Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans la nuit du 28 au 29 avril, un nouvel incendie s’est déclaré au marché Sandaga, précisément dans la zone où les commerçants peulhs tiennent leurs étals. Les flammes, attisées par la densité des cantines et la présence de marchandises inflammables, ont rapidement gagné du terrain, plongeant les vendeurs et les riverains dans la panique.

Ce sinistre vient s’ajouter à une longue série d’incendies qui frappent régulièrement ce haut lieu du commerce dakarois. Les installations électriques précaires, l’absence de couloirs de circulation sécurisés et le manque de dispositifs de prévention rendent le marché particulièrement vulnérable. Les commerçants, souvent laissés à eux-mêmes, dénoncent une négligence persistante des autorités.

« Tant que l’on ne réglemente pas les marchés de type sénégalais en instaurant une direction fonctionnaire, un responsable de la sécurité et de l’hygiène, et en imposant des normes strictes pour l’électricité et les équipements, on assistera toujours à ce fléau », alerte un observateur qui filmait la scène.