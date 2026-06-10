8 pirogues parties de Gambie et du Sénégal interceptés, 1076 migrants sauvés

Depuis le 28 mai, huit pirogues remplies de candidats à l’émigration ont été interceptées le long des côtes mauritaniennes. Les embarcations, parties de Gambie ou du Sénégal, plus au Sud, voguaient en direction de l’archipel espagnol des Canaries, porte d’entrée de l’Union européenne. Au total, «1 076 migrants ont été secourus, signalant une reprise des flux migratoires sur la dangereuse route Atlantique», a indiqué le directeur de la lutte contre la migration irrégulière mauritanien à l’AFP. Les pirogues naviguaient à proximité de la côte. Au moins cinq d’entre elles se sont échouées sur le littoral.

Les départs ont eu lieu quelques jours après la grande fête musulmane de la Tabaski, fin mai, après une période d’accalmie de plusieurs mois des traversées vers les Canaries. En 2024, année record, près de 47 000 personnes avaient atteint les îles espagnoles par cette route maritime dite «Atlantique». L’an dernier, 263 bateaux transportant environ 18 000 migrants (soit, en moyenne, 67 personnes par embarcation) ont accompli cette même traversée. Les nationalités des émigrés les plus représentées étaient les Sénégalais, les Maliens et les Guinéens.