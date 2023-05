Clash Barth’-Sonko : ce qu’en pense Guy Marius Sagna

Au-delà des divergences de points de vue sur la conduite à tenir par rapport au dialogue national qui sera lancé mercredi prochain par le Président Macky Sall, la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) est minée par le clash Barth – Sonko. Le numéro 2 de Taxawu Senegaal et le leader de Pastef s’affrontent par presse interposée.

Membre de Pastef, Guy Marius Sagna a un message à l’endroit de son “ami” Barthélémy Dias par ailleurs maire de la Ville de Dakar. “Je suis très proche de Barthélémy Dias, je suis très proche de Ousmane Sonko. Mon avis, je le base d’abord sur un principe. Amitié et même parenté, nous sont chers l’un autant que l’autre. Mais, il est de mon devoir de préférer la vérité, de préférer les principes. Mon avis est que oui, ce qui est en jeu au Sénégal, en Afrique, en particulier, c’est qu’il y a un système néocolonial qui veut se pérenniser à travers le Président Macky Sall, son parti (Apr) et sa coalition (Bby). Nous devons tout faire pour affaiblir, fragiliser avant de donner le coup final à ce système en février 2024.”

Avant, indique-t-il, il s’agit, malgré “les micmacs” et “les manœuvres”, de “tout faire” pour “ne pas tomber dans son piège”, et “ne pas accepter d’être divisés.” D’où son appel à “tous les acteurs politiques réellement patriotes, soucieux du devenir du Sénégal et qui ont conscience qu’aujourd’hui, les problèmes du Sénégal, ont pour nom, pour cause, Macky Sall, ses pratiques politiques, à privilégier l’essentiel.”

“L’essentiel, détaille-t-il, c’est que le Président Macky Sall ne doit pas être candidat. Il ne doit pas empêcher à Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall et à tout autre opposant d’être candidat.” Mais, ajoute-t-il : “L’essentiel, c’est aussi d’éviter le piège du Président Macky Sall” qu’il soupçonne de vouloir “imposer le tout sauf Sonko.”

Guy Marius Sagna persiste et signe : “Oui. Le dialogue auquel il invite, c’est de dire à la classe politique, je veux qu’il y ait un consensus pour le tout sauf Sonko. A ce tout sauf Sonko, il faut opposer le tout sauf Macky.”

Il reste à savoir, nuance-t-il, “ceux qui vont participer au dialogue, vont-ils tomber dans ce piège ou pas ? Le temps nous dira”.