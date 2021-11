Classement FIFA : Le Sénégal bat un record

Le Sénégal a battu ce vendredi le record de longévité à la première place du classement FIFA au niveau de la Zone Afrique. La formation de Aliou Cissé est resté sur le toit africain depuis 36 mois, et dépasse ainsi la Côte d’Ivoire (35 mois).

Les Lions du Sénégal ont décroché cette place depuis novembre 2018, lorsqu’ils ont détrôné les Aigles de Carthage.

Le Maroc est le nouveau dauphin du Sénégal sur le continent et relègue la Tunisie à la 3e position africaine. L’Algérie est 4e suivie du Nigéria 5e, de l’Egypt 6e, du Cameroun 7e, du Ghana 8e du Mali 9e et de la Côte d’Ivoire 10e.

Sur le plan mondial, la Belgique est toujours leader, suivie du Brésil et de la France. Le Sénégal occupe la 20e place mondiale, le Maroc la 28e et la Tunisie la 29e. l’Algérie et le Nigeria occupent respectivement les 32e et 36e places.