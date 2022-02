Claude Leroy recadre Macky

L’ex sélectionneur des Lions trouve incohérent les propos du Président Macky Sall demandant aux Lions d’atteindre au moins les demi-finales de la Coupe du monde.

Champion d’Afrique, le Sénégal va disputer, en mars, les barrages de la Coupe du monde 2022 face à l’Egypte. Mais bien avant cette double rencontre, le président Macky Sall a demandé aux Lions de la Téranga d’atteindre au moins les demi-finales de la Coupe du monde. Pour Claude Leroy, cette déclaration de Macky Sall est incohérente. « Ce que le président Macky Sall a dit est totalement incohérent. Je ne comprends pas. Comment tu peux remporter la CAN, tu n’es même pas encore qualifié à la Coupe du monde et tu fixes l’objectif des demi-finales à ton pays ? Au moins, il faut attendre que le Sénégal soit qualifié à la Coupe du monde », a d’abord déclaré Claude Leroy sur le plateau de l’émission « Talents d’Afrique », sur Canal Plus. « Moi j’aurai préféré qu’il dise aux joueurs ‘je vous demande de porter haut les couleurs du Sénégal’, mais pas de parler de demi-finale. Donc ça veut dire que si le Sénégal arrive en quart ils auront échoué ? C’est incohérent, incompréhensible cette sortie du président. Ce n’était pas le moment», ajoute l’ancien sélectionneur du Sénégal aujourd’hui consultant à Canal.