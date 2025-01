CNRA: Le choix de Aoua Bocar Ly crée un malaise dans les rangs de Pastef

Partager Facebook

« Ce sont ces réactions positives que je considère. » Telle a été la réaction de la sociologue Aoua Bocar Ly qui a été nommée par décret présidentiel membre du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra). Mais depuis lors elle est sujette à plusieurs critiques émanant des militants de Pastef qui crient « à la trahison » de la part du régime.

Des publications, vidéos et photos anciennes du nouveau membre du CNRA sont partagées par les partisans du parti au pouvoir. Ces derniers étalent leur colère. En effet, les sétifiens ont du mal à cacher leur colère. Ils lui reprochent d’avoir, par le passé, « soutenu l’ancien président Macky Sall et d’avoir tenu des propos jugés offensants envers leur leader, Ousmane Sonko, notamment lors de l’affaire Adji Sarr et des manifestations de 2021. » Certains rappellent qu’elle aurait nettoyé ses réseaux sociaux pour effacer ses anciennes publications critiques envers Ousmane Sonko et son parti Et pourtant d’aucuns ont réclamé sa révocation ou sa démission.

Par ailleurs, son mandat, irrévocable et non renouvelable pour une durée de six ans, la protège juridiquement de toute tentative de destitution. Cette situation rend son départ pratiquement impossible, malgré les critiques. « Cette nomination envoie un signal négatif à ceux qui ont lutté pour l’alternance au prix de sacrifices. Cette décision remet en question la fidélité du gouvernement aux idéaux prônés par le Pastef » ont réagi des militants. « Parfois, nous avons l’impression qu’il y a des personnes au sommet de l’État qui œuvrent pour l’échec du projet ou qui cherchent à énerver les Patriotes. Cette dame faisait partie de ceux qui ont le plus combattu Pastef. Et la voilà qui bénéficie aujourd’hui de la signature du Président Diomaye » s’est offusqué sur Facebook un certain Landing Diémé. Sur pressafrik, d’autres ont écrit : « Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, renvoyer Cheikh Oumar Diagne pour nommer Aoua Bocar Ly Tall, c’est de la trahison envers tous ceux qui ont combattu pour le projet. » D’autres évoquent un manque de respect envers les militants qui ont souffert pour imposer le changement politique.

El Malick Ndiaye tempère

« La présence de leaders foncièrement patriotes, éclairés, justes et animés d’un amour sincère pour ce pays » ainsi que « Un peuple alerte, exigeant et attentif à la mise en œuvre du projet national, sans compromission aucune » est le message d’El Malick Ndiaye Le président de l’Assemblée nationale. Membre influent de Pastef, il a appelé à l’unité et à la solidarité nationale, en montrant rassurant, invitant ses concitoyens à faire preuve de patience et à renouveler leur confiance envers le président de la République et le Premier ministre. Sociologue et analyste, Aoua Bocar Ly Tall est désormais membre d’un organe chargé de réguler l’audiovisuel au Sénégal. Créé par la loi 2006-04 du 4 janvier 2006, le CNRA veille au respect des règles de pluralisme, d’éthique et de déontologie dans les médias. Ce positionnement ferme indique qu’elle a définitivement tourné la page des polémiques et qu’une démission est exclue.

MOMAR CISSE