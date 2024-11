Coalition Takku Wallu Sénégal/ Yeumbeul: Serigne Fall démontre sa force et appelle à un vote responsable

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En vue des prochaines élections législatives 2024, l’heure est au charme et aux techniques pour convaincre les électeurs. A Dakar comme partout au Sénégal, les politiques et mouvement sont en l’encontre de la population. Et, le représentant de « Takku Wallu » à Yeumbeul a fait une démonstration de force ce Mardi à Yeumbeul Sud mais également de partager ses projets et ambitions pour cette localité une fois à l’assemblée nationale.

C’est par un grand rassemblement des femmes de Wallu Sénégal/Yeumbeul Sud, que le leader politique Serigne FALL , président du Mouvement JEM par ailleurs investi sur la liste « Takku Wallu Sénégal » a voulu montrer la voie et pour faire l’état des lieux de la coalition au niveau de la commune et le département de Keur Massar. A l’entame, le jeune leader du mouvement JEM est revenu sur le but de cette rencontre qui rentre dans le cadre des préparatifs des prochaines elections législatives.

Depuis son investissement, Serigne Fall déclare avoir investi le terrain pour engager le combat dans la massification du nouveau département de Keur Massar par la méthodologie des portes à portes , les thé débats afin d’échanger directement avec la population sur les problèmes de cette localité surtout en ce qui concerne le problème des routes des Niayes et l’insécurité. Lors de son intervention, ce dernier a promis de porter le combat des problèmes de la commune de Yeumbeul Sud surtout dans le domaine infrastructures avec l’insuffisance des infrastructures scolaires, structures sanitaires (Hôpitaux) , routes entre autres.

Menant vers un nouveau Sénégal surtout avec l’arrivée des ressources comme le pétrole et zircon, les députés doivent maintenant avoir du pain sur la planche une fois à l’hémicycle. Et ce dernier, s’est dit prêt à porter tous ces engagements pour la population une fois à l’assemblée » nous serons des députés de la population pas des députés du Parti » déclare Serigne Fall . Sur ce , il a appelé la population a s’engager dans ce combat qui est leurs accessions vers l’assemblée, mais a condition qu’ils votent pour le bulletin de la coalition « Takku Wallu Sénégal », ce qui leurs permettront de pouvoir respecter leurs engagements et porter les besoins de la population. Toutefois, Serigne Fall est revenu sur les problèmes de violences qui secouent le pays surtout en cette période électorale en appellant aux autorités a prendre des mesures . Il a appelé les autorités à plus de retenu et de responsabilité à savoir qui « ce scrutin est une élection législative et non présidentielle » fait savoir Serigne Fall.