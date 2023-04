Collectif des agents municipaux: Les agents de Pikine et Keur Massar en sit-in

Le départ du percepteur actuel de Pikine Malick Diouf : c’est ce que réclame le collectif des agents municipaux des départements de Pikine et Keur Massar. Ils l’ont fait savoir, hier, au cours d’un sit-in devant les locaux de la perception municipale de Pikine où ils ont dénoncé le refus de Malick Diouf d’appliquer la circulaire du gouvernement relative à la hausse de leurs salaires. «Nous réclamons le départ de Malick Diouf qui refuse d’appliquer une circulaire du gouvernement relative à la hausse des salaires.

L’administration est écrite», a fait comprendre d’emblée Anta Diakhaté Ndao, porte-parole du collectif. Et le secrétaire général départemental à Pikine de la Fgts, B Mapenda Fall de renchérir: «Le départ du percepteur de Pikine est devenu une demande sociale. Car tous les agents municipaux entre Pikine et Keur Massar l’exigent. Car le percepteur a agi contre les textes et règlements en vigueur afférents à notre statut d’agents municipaux».

Autres doléances étalées par ces agents municipaux de la banlieue, ce sont entre autres le paiement sans conditions des salaires à date échue en tenant compte des augmentations conformément à la grille actée et signée par le gouvernement ou des arriérés de salaires dans certaines collectivités locales dont quatre mois au niveau du conseil départemental de Keur Massar.