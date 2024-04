Collectivités locales : L’intersyndicale des travailleurs en grève toute la semaine

Partager Facebook

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (Istcts) décrète 120 heures de grève les lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, et vendredi 19 avril 2024 sur l’étendue du pays. Ce pour réclamer justice.

Dans une déclaration publiée hier dimanche, l’Istcts s’est félicité de l’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal et lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle mission de serviteur de la Nation. Cependant, soucieux de la stabilité et de la paix sociale, l’intersyndicale lance un appel solennel aux nouvelles autorités de notre pays pour une prise en charge sérieuse des revendications légitimes de ces vaillants travailleurs qui réclament depuis près de deux années la valorisation de leur salaire, le relèvement du pont indiciaire et l’augmentation des indemnités au personnel de santé, comme l’ont déjà perçu les agents de l’Etat depuis 2022.

Pour rappel, « le plan d’action décline par l’intersyndicale précède l’installation du nouveau gouvernement collé aux principes de justice et d’équité, cependant elle ne peut pas se soustraire à la décision générale tenue le 03 avril 2024 de poursuivre son plan d’action », indique l’intersyndicale.

Par ailleurs, souligne la note, « l’intersyndicale est plus que jamais déterminée à continuer la lutte pour réclamer justice et décrété 120 heures de grève les lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, et vendredi 19 avril 2024 sur l’étendue du pays ».