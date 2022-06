Colobane: Une réunion de responsables de Benno tourne au fiasco

La tournée de Augustin Tine, Bassirou Sarr et Yéro Deh engagés par Macky Sall pour sauver ce qui reste de l’unité dans les rangs de l’Apr n’a pas été un long fleuve tranquille. Selon nos sources, on informe qu’il y a eu de chaudes et rudes empoignades entre le camp du Maire de Fass-Gueule Tapée-Colobane, Ousmane Ndoye et celui d’autres responsables de l’Alliance pour la république.

