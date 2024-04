Commande Publique Durable: Ouverture d’une formation à Dakar

Plusieurs experts venant des organes de régulation des marchés publics des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre participent à Dakar à un atelier international de formation sur les Achats publics durables (APD). La session de formation se tient du 22 au 26 avril, avec pour objectif de placer les marchés publics durables au cœur du progrès environnemental, social et économique.

L’Administration publique sénégalaise a déjà entrepris son basculement dans la commande publique durable, à l’aide des APD, selon M. Niang. Le nouveau Code des marchés publics considère l’achat public durable comme un objectif à respecter par l’ensemble des autorités contractantes, les entreprises chargées de passer des marchés publics, a-t-il dit à l’ouverture d’une formation sur les APD.

Les achats publics durables des entreprises présentent l’avantage d’‘’intégrer les considérations économiques, sociales et environnementales’’ dans la passation des marchés, selon lui. M. Niang ajoute que ‘’les achats publics durables […] reposent sur trois piliers, dont le pilier économique, qui garantit un accès privilégié des PME et des acteurs de l’économie sociale et solidaire à la commande publique’’.

Le pilier social favorise l’accès à l’emploi des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap, a-t-il ajouté en relevant le caractère ‘’essentiel’’ du volet environnemental des APD.