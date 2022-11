Comment fonctionnent les crèmes supposées augmenter la taille des seins?

Un grand nombre de crèmes pour gagner du volume dans les seins sont en ventes.

Les œstrogènes parfois contenus dans ces crèmes peuvent faire en sorte que le tissu mammaire retienne l’eau, ce qui fait paraître les seins plus gros et plus tendus. Cependant, l’ajout délibéré d’œstrogènes dans le corps peut perturber le cycle menstruel, augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et même être lié à des cancers de l’utérus et des seins.

Il n’est pas possible de récolter des bénéfices d’augmentation mammaire avec une crème topique. Si une crème pénètre au-delà des niveaux superficiels du derme dans ce cas, c’est un médicament et donc il doit être prescrit par un médecin. À ce jour aucun médicament, que ce soit en comprimé ou crème n’a reçu une autorisation de mise sur le marcher dans un but esthétique d’augmentation mammaire .

Les seules crèmes ayant un effet sur la poitrine sont celles destinées à raffermir les tissus cutanés et à donner l’illusion que la peau des seins est moins distendue.

La meilleure façon non invasive et sans risques d’augmenter la taille du buste est d’utiliser un soutien-gorge push-up ou rembourré.

Pour un résultat réel il n’y a pas d’autre choix que la chirurgie esthétique (pose de prothèses mammaires ou lipofilling mammaire).

Pour les patientes ayant peur de la chirurgie esthétique, et plus particulièrement de l’anesthésie, il est possible pour certaines de poser des prothèses sous anesthésie locale.

Docteur Franck Benhamou