Comment le Macky a tenté de corrompre des députés de Wallu

Les manœuvres sont lancées pour recruter des députés. Avec la déconvenue historique de sa coalition BBY lors des législatives du 31 juillet 2022, Macky Sall est aujourd’hui plus préoccupé par la composition du bureau de l’Assemblée nationale.

Et les députés de Wallu Sénégal feraient l’objet d’une cour assidue de la part du camp présidentiel, qui souhaite les attirer dans le camp de Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée nationale. «Beaucoup de nos députés nous ont informés qu’ils ont été approchés par le pouvoir. Ils font remonter l’information dès qu’ils reçoivent un coup de fil», révèle dans L’Observateur de ce vendredi le responsable du PDS, élu lors des Législatives du 31 juillet dernier.

Le dernier épisode de ces tentatives de débauchage a eu lieu mardi dernier, selon Mamadou Lamine Thiam. Les membres de Wallu étaient à bord du bus qui les transportait pour leur tournée dans les foyers religieux. «Quelqu’un m’a montré des appels émanant de gens du pouvoir et les messages qui ont suivi», révèle le responsable libral.

Quid des propositions faites aux députés ciblés ? Elles sont alléchantes. «On leur propose de rejoindre le pouvoir, d’être reçus par tel ou tel autre responsable, souffle Mamadou Lamine Thiam. On leur dit : ‘On va te donner tant de millions de francs CFA, on va te faire tel et tel recrutement. On peut recruter 20 personnes pour toi’.»

Il ajoute : «Ils ont pris des renseignements autour des députés. Je suppose que la plupart sont des courtiers. Rares ont été ceux qui m’ont donné le nom d’une haute personnalité. Les hautes personnalités ont appelé au tout début. Mais là, ce sont des courtiers qui circulent pour proposer de faciliter des audiences. Mais nous restons sereins parce que nous avons affaire à des gens d’honneur.»