Communiqué du Mouvement ALIÉ à la coalition « SAMM SUNU KAADU » en prodrome aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024

Le Mouvement Politique ALIÉ, soucieux des enjeux cruciaux qui se profilent à l’horizon des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, tient à informer l’opinion publique de son adhésion à la Coalition SAMM SUNU KAADU/ SAUVER LE SÉNÉGAL. Cet engagement s’inscrit dans une démarche de refondation de notre paysage politique national, impulsée par une volonté collective de rénover les pratiques électorales et d’instaurer un cadre transparent et équitable dans l’action parlementaire pour l’intérêt de tous les citoyens.

Depuis le 24 mars, notre pays est le théâtre d’une profonde transition générationnelle au sein de l’échiquier politique. Cette mutation, aussi inévitable qu’indispensable, traduit l’aspiration légitime du peuple à un renouvellement des acteurs politiques et à l’émergence de nouvelles figures capables de répondre aux défis contemporains.

Le Mouvement Politique ALIÉ, conscient de cette transformation en cours, entend participer activement à cette dynamique de changement, en contribuant à faire émerger une élite politique nouvelle, dotée d’une vision moderne et ancrée dans les valeurs de la démocratie. L’adhésion à la Coalition ne relève pas d’un simple positionnement stratégique à l’aube d’échéances électorales décisives. Elle traduit une conviction profonde : celle que la transparence électorale, la rigueur et l’intégrité doivent désormais constituer les socles sur lesquels repose notre système démocratique.

En cela, notre alliance avec SAMM SUNU KAADU SAUVER LE SÉNÉGAL est un choix naturel, dicté par une convergence de vues sur les enjeux de réforme des politiques publiques et de moralisation de la vie politique par le respect des engagements, la promotion des valeurs républicaines et l’obligation de sortir des senegalais de leur souffrance quotidienne Nous croyons fermement que ces élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 offrent une opportunité historique pour redéfinir les contours de notre République. Elles doivent marquer la rupture définitive avec les pratiques opaques d’un passé parlementaire et l’avènement d’une nouvelle ère politique où la légitimité des élus repose avant tout sur un scrutin transparent, une probité politique et une représentation juste et incontestable de la volonté populaire.

Le Mouvement Politique ALIÉ, fort de son engagement au service du renouveau, entend incarner ce souffle nouveau et apporter son concours à la consolidation d’un cadre électoral respectueux des principes démocratiques. En adhérant à la Coalition SAMM SUNU KAADU/ SAUVER LE SÉNÉGAL, nous unissons nos forces à celles d’autres mouvements politiques partageant notre vision et notre ambition pour le pays. Nous faisons le choix de la rigueur intellectuelle, de la discipline parlementaire et de la constance dans l’action politique, afin d’inscrire notre nation dans un processus de gouvernance renouvelée, capable de répondre aux attentes d’une population aspirant à une meilleure gouvernance.

Cette coalition incarne non seulement une transition d’élite politique, mais également l’amorce d’un nouveau contrat social, où l’intérêt général prime sur les ambitions personnelles, et où la responsabilité politique des députés s’exerce avec rigueur et transparence. Nous appelons ainsi tous les citoyens, ainsi que les forces vives de la nation, à rejoindre cet élan réformateur pour bâtir, ensemble, un avenir où les valeurs démocratiques prévalent sur toutes autres considérations. Nous, membres du Mouvement Politique ALIÉ, réitérons notre engagement indéfectible en faveur d’un processus électoral crédible, gage de paix sociale et de stabilité institutionnelle. C’est dans cet esprit que nous abordons ces élections législatives anticipées, avec la ferme conviction que le 17 novembre 2024 sera le point de départ d’une refonte politique dont notre pays a grand besoin.

En avant pour l’efficacité parlementaire,

En avant pour le renouveau politique,

En avant pour une assemblée de valeurs.

Mouvement ALIÉ