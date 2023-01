Communiqué: « Vision Macky 535 » Vision Macky dit Stop à Ousmane Sonko et consorts.

Trop ! c’est trop! Endiablé par les conséquences judiciaires, suite à ses propres turpitudes et virées nocturnes en plein confinement, le présumé violeur d’une gamine, de surcroît leader du pastef, Ousmane Sonko ne cesse de verser dans la victimisation et la supercherie, voire la surenchère pour plonger le pays dans le désarroi comme durant les événements de mars 2022.

Voulant se servir d’une fraction de la jeunesse comme bouclier, le fasciste en puissance déclare la guerre à la justice et aux magistrats, au président Macky Sall, clef de voûte des institutions. Il est aidé dans cette sale entreprise par des politiciens crapuleux et des cuisiniers de crises comme Alioune Tine réputés oiseaux de mauvaise augure en Afrique et dans le reste du monde. Ils étaient du côté des forces impérialistes et des vampires ayant fait tomber Sadam Hussein, Khadafi, Laurent Gbagbo, Hussan Habré, détruit leurs pays, et livré leurs ressources aux puissances étrangères. Leurs Ong , sous les prétextes de l’aide humaine et de défense des droits de l’homme contribuent surtout à la recolonisation de l’Afrique.

Les cadres et experts de la VM535 disent basta! aux alchimistes de crises, qui en veulent au Plan Sénégal Emergent qui a posé concrètement les bases de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté pharmaceutique, de la souveraineté sur nos ressources naturelles, sur notre capital humain, dans le savoir et le savoir faire, l’économie et les sports, sur la place et le rôle, le leadership et la responsabilité du Sénégal dans le concert des nations d’aujourd’hui. Le Sénégal à la belle signature est devenu le porte parole de l’Afrique et des peuples épris de paix et de justice, pour le rééquilibrage dans la dignité des rapports entre les états du monde, et dans un esprit gagnant gagnant.

Les cadres et experts de la Vision Macky 535 sont tous debout pour défendre le pays contre les dérives autoritaristes de Sonko et de ses alliés aventuriers qui sont mus par un seul objectif: empêcher la coalition Benno BookYakaar de présenter sa candidature de l’unité, le président Macky Sall en 2024.

Les cadres et experts dénoncent les basses manœuvres d’une certaine opposition dirigée par Sonko pour tenter d’installer le pays dans l’ingouvernabilité. Nous leur rappelons que nous utiliserons simultanément et alternativement les arguments programmatiques, mais également les arguments de la puissance publique que nous confèrent les dispositions constitutionnelles pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des services dans tous les secteurs de la vie collective nationale. Ensemble et avec le président Macky Sall, nous appelons les aventuriers au retour à la raison avant qu’il ne soit trop tard. A bon entendeur salut!

Fait à Dakar le 24 janvier 2023

Les cadres et experts de la Vision Macky 535