Concours général : La désignation du lauréat suspendue

La désignation du meilleur élève pour l’édition 2023 du Concours général est suspendue provisoirement en attendant l’arbitrage des autorités compétentes. C’est ce qu’a fait savoir mardi le ministre Cheikh Oumar Anne à l’occasion de la présentation des résultats du prestigieux concours dont les délibérations ont été faites le 8 juin. «L’attribution du prix de meilleur élève peut être suspendu en attendant de voir avec le jury si les critères définis permettent au ministère de trouver un consensus», a indiqué M. Anne dans son discours.

«On n’a eu aucun candidat qui a obtenu 2 prix dans deux matières différentes», a-t-il donné comme argument, faisant savoir que cela en est une condition obligatoire définie par la réglementation pour pouvoir décrocher le titre. Les résultats du baccalauréat vont être déterminants dans le choix du meilleur élève, a dégagé comme piste le ministre.

La cérémonie de remise des prix se tient le 27 juillet à l’amphithéâtre de l’université Amadou Makhtar Mbow, sous le thème : «Défis et opportunités de l’Ia dans le système éducatif sénégalais.» Pour la présente édition, 3054 candidats ont concouru dans 32 disciplines, contre 2722 en 2022. «1661 dont 939 filles en 1ère et 1393 dont 715 filles en classe de terminale», a détaillé le ministre de l’Education nationale, saluant la forte présence des filles. Un total de 107 distinctions, composées de 58 prix et 49 accessits, vont être décernées au 103 lauréats issus pour 72% du public. «Les élèves des séries scientifiques ont remporté la majorité des prix, même dans les séries littéraires», a indiqué M. Anne dans son analyse des résultats, assurant que 65 des lauréats sont en série scientifique.