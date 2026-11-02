Condamnation à 5 milliards : l’UCAD gagne face aux étudiants et à l’ancien recteur Ahmadou Aly Mbaye

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L’Université Cheikh Anta Diop faisait face ce matin à deux procès. L’un contre l’ancien recteur, Ahmadou Aly Mbaye, et l’autre contre des étudiants ayant saisi la justice après leur exclusion. À l’issue des audiences, l’UCAD a gagné les deux procès.

Face aux étudiants, l’Université avait été condamnée, le 28 septembre dernier, par le tribunal des référés à payer 5 milliards à Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue pour non-réintégration. Ces trois étudiants ont été exclus de la FASEG en 2016 par le Conseil de discipline, après des troubles sur le campus.

Sur la base d’une décision de la Cour suprême, ils ont voulu saisir les comptes de l’UCAD pour rentrer dans leurs fonds. Mais ce lundi, le tribunal hors classe de Dakar, statuant en référé, a ordonné la mainlevée de la saisie sur les comptes de l’UCAD, ordonné l’exécution provisoire et condamné Aliou Gningue et ses camarades à payer les frais du procès.

En d’autres termes, les comptes de l’UCAD resteront ouverts, même si les étudiants et leurs conseils font appel de la décision, sans compter que les frais liés à ce procès spécifique seront à leur charge. C’est donc une première victoire pour l’UCAD, en attendant le procès portant, cette fois-ci, sur la condamnation au paiement des 5 milliards au bénéfice des étudiants.

S’agissant de l’affaire opposant l’UCAD à Ahmadou Aly Mbaye, le juge des référés a rejeté toutes les demandes de l’ancien recteur, qui voulait, entre autres, le paiement de ses arriérés de salaire en tant que directeur du WASCAL, la restitution de « son matériel de bureau » et le paiement d’une astreinte par l’UCAD. Il a été débouté par le tribunal. Rappelons que c’est Ahmadou Aly Mbaye qui avait saisi la justice après avoir été remplacé à la tête du WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use).