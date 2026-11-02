JOJ Dakar 2026 – Beach-volley : Les Lionceaux tombent en huitièmes de finale

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L’aventure s’arrête en huitièmes de finale pour les jeunes volleyeurs sénégalais Mouhamed Sidibé et Souleymane Ciss aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Opposée à la paire chilienne Arias/Farias, la formation sénégalaise s’est inclinée en deux sets (0-2), au terme d’une rencontre disputée.

Bien entrés dans la partie, les deux représentants sénégalais ont affiché de bonnes intentions et tenté de rivaliser avec leurs adversaires. Mais malgré leur engagement, ils n’ont pas réussi à prendre l’ascendant sur les Chiliens, qui ont remporté la première manche sur le score de 21-17.

Dans le deuxième set, Sidibé et Cissé ont tenté de réagir et se sont accrochés jusqu’au bout, mais ont finalement cédé sur le score serré de 22-20.