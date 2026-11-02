JOJ Dakar 2026 : Khady Niang révèle pourquoi Youssou Ndour n’a pas participé à la cérémonie d’ouverture

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La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 s’est déroulée dans une ambiance festive, marquée par des jeux de lumière, de la musique et des chorégraphies. Toutefois, l’absence de Youssou Ndour, figure emblématique de la musique sénégalaise, a été remarquée lors de ce grand rendez-vous.

Invitée de la TFM, ce lundi matin, la directrice des cérémonies des JOJ Dakar 2026, Khady Niang, a expliqué que le chanteur avait été sollicité pour participer au spectacle, mais qu’il avait préféré laisser la scène aux jeunes artistes. « Pour être très transparente, nous avons fait une proposition pour que Youssou Ndour écoute. Mais Youssou Ndour a voulu laisser la place au spectacle, laisser le spectacle vivre de lui-même », a-t-elle déclaré.

Selon Khady Niang, des discussions ont été menées jusqu’au dernier moment pour envisager sa participation. Présent au stade lors de la cérémonie, Youssou Ndour a finalement choisi d’assister au spectacle en tant que spectateur. « Il était au stade, il est venu nous soutenir, il est venu regarder ce spectacle et vraiment, il l’a apprécié et nous a félicités », a précisé la directrice des cérémonies.