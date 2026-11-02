Pastef : la saignée continue, et se prolongera

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La vague de départs se poursuit au sein de Pastef-Les Patriotes. Dr Ndèye Marième Samb Touré, coordonnatrice du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), a annoncé sa démission du parti tout en réaffirmant son soutien au président Bassirou Diomaye Faye.

Dans une déclaration sans ambiguïté, reprise par Les Échos, elle justifie son choix par la nécessité de dépasser les querelles politiques et de privilégier les intérêts du Sénégal : « Notre pays a davantage besoin de notre génie et de notre solidarité pour conduire notre nation sur la voie du développement que de confrontations politiques permanentes. »

Assumant une décision mûrement réfléchie et conforme à ses convictions, elle réaffirme son soutien au chef de l’État, en qui elle place sa confiance pour préserver la stabilité nationale, consolider les institutions et poursuivre les réformes économiques et sociales.

Tout en prenant ses distances avec Pastef, elle tient à préciser que son engagement passé n’était pas circonstanciel, tout en conservant « son respect » pour ses anciens camarades ainsi que pour les combats qu’ils ont menés ensemble.

La saignée est loin d’être terminée au sein de Pastef. C’est en tout cas l’avertissement lancé par le député Ismaïla Diallo, qui estime que le parti doit se préparer à de nouvelles défections. Revenant sur les départs enregistrés en 2022, il rappelle : « Nous ne sommes pas aux premières trahisons à Pastef. Nous avons traversé la vague de 2022 avec les députés élus grâce à Ousmane Sonko ».

Le parlementaire invite ainsi ses camarades à ne pas se laisser surprendre par les prochaines ruptures. « Préparez-vous, d’ici à 2029, nous allons en voir des traîtres encore et encore, mais cela ne nous détournera guère de notre vision : élire Ousmane Sonko en 2029 », prévient-il.