Conférence Budgétaire: L’UADB renforce la transparence dans la gestion financière

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Maison de l’Université de Bambey a accueilli la Conférence budgétaire présidée par le Professeur Ibrahima FAYE, Recteur de l’Université (UADB). Cet événement a réuni une large assemblée composée du Secrétaire général de l’université, M. Ababacar Sadikh Mbengue, des vice-recteurs, de l’agent comptable particulier Samba Cissé, ainsi que de nombreux Directeurs d’unités de formations et de recherches, Directeurs centraux, représentants syndicaux, et chefs de services administratifs (CSA) des facultés.



« Cette conférence a constitué un moment crucial de transparence budgétaire, un exercice qui symbolise également une gouvernance inclusive, un principe important pour l’UAD » a soutenu le Recteur. Cet engagement a été salué par l’ensemble des acteurs de l’université, qui apprécient de plus en plus ces moments de dialogue ouvert entre les différentes parties prenantes de l’Université Alioune Diop de Bambey.

Les débats ont permis d’aborder plusieurs enjeux liés à la gestion financière de l’université, notamment les problèmes d’infrastructures, de logistique et de ressources humaines. Bien que l’État ait considérablement augmenté les moyens alloués à l’université, les participants ont unanimement reconnu que ces efforts demeurent insuffisants pour couvrir l’ensemble des besoins. Les discussions ont également porté sur des questions cruciales telles que la gestion des salaires, l’amélioration des conditions d’études des étudiants, la prise en charge des vacataires, ainsi que la fourniture des services de base (eau, électricité, téléphone, Internet, sécurité).

Les préoccupations relatives aux dettes et aux dépenses courantes ont aussi été soulevées, tout comme les besoins en matière d’investissement dans les infrastructures et le renforcement des moyens pédagogiques.

Au cours de cette conférence, le Directeur des Finances a fourni des précisions sur l’exécution du budget et les orientations stratégiques à suivre. Les participants ont également été informés des faiblesses structurelles et des ressources nécessaires pour améliorer la gestion des finances. Les échanges ont permis de faire la lumière sur les priorités pour les années à venir, en particulier dans le domaine des investissements et du financement des projets à long terme.

Dans son discours de clôture, le Pr Ibrahima Faye a appelé les partenaires institutionnels, l’État, les élus, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs et les étudiants à maintenir le cap de l’efficience et de la performance, afin de hisser l’UAD parmi les universités d’excellence et de garantir un environnement académique stable et propice à l’épanouissement de tous.

Rosita Mendy