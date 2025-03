Conflit au Ministère de l’Énergie : Le dégel

Partager Facebook

Vers un dénouement autour du conflit au Ministère de l’Énergie : Les 44 agents suspendent leur plan d’action après la réponse du ministre, mais maintiennent leurs revendications.

Le collectif des 44 agents en cessation d’activité du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a reçu une réponse du ministre Birame Souleye Diop à la question écrite adressée au gouvernement par l’honorable député Guy Marius Sagna. Comme à l’accoutumée, le collectif a rejeté les propos du ministre, qui a maintenu sa position de ne pas payer les salaires des agents, suspendus depuis 11 mois, ni les fonds communs, qu’ils estiment être illégalement confisqués.

Toutefois, en dépit de cette déception, le collectif a décidé de suspendre temporairement son plan d’action afin de participer aux concertations sociales en cours avec le gouvernement. Rémi Dieng, membre du collectif, a exprimé son mécontentement suite à la réponse du ministre. « Nous avons été déçus, car le ministre persiste dans sa décision de ne pas nous verser nos salaires et nos fonds. Nous rejetons ses arguments, qui ne justifient en rien cette confiscation. »

Le collectif conteste fermement l’existence de l’arrêté n°12581 du 26 octobre 1991 ainsi que le décret 2024-3524 du 20 décembre 2024, soulignant qu’aucun de ces documents n’apparaît dans le Journal officiel. Ils rappellent qu’une décision judiciaire, fondée sur un motif économique valable, est la seule voie légale pour justifier de telles mesures. De plus, les indemnités de préavis de licenciement des 44 agents doivent être réglées avant toute confiscation de salaires.

Le collectif affirme que les agents, qui ont toujours figuré sur les feuilles de pointage et ont exécuté des missions administratives, méritent leur rémunération. Ils soulignent que les contrats indéterminés signés entre l’État et les travailleurs doivent être respectés, et que seule une décision juridique fondée sur le droit du travail peut rompre ces contrats, non une décision administrative.

Le collectif réitère son soutien à la coalition centrale syndicale du Sénégal et au Front syndical pour la défense du travail. Bien que déçus par la position du ministre, ils suspendent leur mobilisation et participent activement au dialogue social pour tenter de trouver une issue favorable à leurs revendications.

Face à cette situation, les interrogations restent nombreuses sur les perspectives de cette affaire. Le ministre Birame Souleye Diop devra, à terme, clarifier sa position suite aux nouvelles questions soulevées par l’honorable député Guy Marius Sagna.