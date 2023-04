Conflit entre pêcheurs : Le procès renvoyé au 14 avril

Le Tribunal de grande instance de Thiès a renvoyé au 14 avril le procès des 40 pêcheurs. Ces pêcheurs ont été arrêtés suite aux affrontements qui ont eu lieu à Kayar. Les affrontements ont opposé les communautés de pêcheurs de Kayar et de Mboro. La bataille rangée a fait un mort et plusieurs blessés. Vingt-deux blessés ont été évacués à Thiès pour des soins médicaux.

Les mis en cause devaient comparaitre, ce mercredi, en flagrants délits au Tribunal de grande instance de Thiès.

Les pêcheurs de Kayar sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui. Les pêcheurs originaires de Mboro doivent, quant à eux, répondre des délits de coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui.