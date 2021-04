Confondu avec un agresseur, un livreur passe 4 ans en prison

Du fond de sa cellule où il se trouvait, le livreur A. A. Sy doit pousser un grand œuf de soulagement. Derrière les barreaux depuis 4 ans pour des faits qu’il n’a pas commis, il a été finalement acquitté.

L’insécurité dans la capitale sénégalaise a installé la grande inquiétude chez les riverains de la Voie de Dégagement Nord (Vdn) traversant notamment les quartiers de Sacré-Cœur, Mermoz, Liberté VI extension et Nord Foire. La zone qu’ils habitent, surtout les deux voies constituant la VDN ainsi que le terre-plein central qui les sépare, sont devenues aujourd’hui le centre de gravité de la violence dans la capitale. Pas un jour sans que des agressions à main armée n’y soient signalées. Face aux agresseurs armés circulant à dos de motos et de scooters, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Selon notre source, des agresseurs qui deviennent maîtres de la rue dès la tombée de la nuit et qui, parfois, s’enhardissent à opérer en plein jour ! Ces six derniers mois, plusieurs cas d’agressions à moto ou à scooter ayant entraîné mort d’homme ont été signalés sur cette Vdn de tous les dangers. En plus de la perte de leur argent et d’objets précieux comme les ordinateurs et les téléphones portables dernier cri, les victimes les plus chanceuses s’en sortent avec des blessures graves dont certaines ont même nécessité des amputations. C’est sur ces entrefaites qu’une citoyenne américaine a été agressée par des individus à bord d’un scooter. Alors que les malfrats avaient pris la fuite, un livreur a été arrêté par une foule furieuse. Ainsi, a-t-il passé quatre longues années derrière les barreaux pour des faits qu’il n’a pas commis. Il a comparu devant la barre de la chambre criminelle de Dakar pour répondre des faits d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage d’arme et de moyen de locomotion. S’agissant des faits, une ressortissante américaine qui marchait tranquillement dans les rues de liberté 3 a attaqué par des agresseurs. Les malfaiteurs ont emporté sur leur passage le sac de la victime. Prise de panique, elle a crié tellement fort au point que les passants ont été alertés. Lorsqu’elle a commencé à échanger avec les agresseurs, l’un d’eux a commencé à lui rouer de coups de bâtons sur la tête. Quand les autres venaient à son secours, les agresseurs avaient déjà pris la tangente. Mais, la foule furieuse est tombée sur un livreur qu’elle a pris pour un des agresseurs. Il a passé un sale quart d’heure avant d’être amené à la police. Présenté au juge après quatre longues années de détention, le mis en cause a clamé son innocence. Il a fourni plusieurs éléments de preuves lors de son procès qui prouvent son innocence. A l’en croire, ils l’ont pris pour quelqu’un qu’il n’est pas. Son tort, dit-il, il s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. “Je devais livrer une commande d’un de mes cousins. C’est pour cette raison que je me suis retrouvé là-bas ce jour-là”, s’est-il défendu. Lors de son délibéré, la chambre criminelle a acquitté tout simplement l’accusé.