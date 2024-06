Congo-Russie : Sassou Nguesso et Poutine célèbrent 60 ans de coopération

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président du Congo a été reçu ce jeudi au Kremlin par son homologue de Russie. Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine ont parlé de coopération politique et économique sur fond de célébration de 60 ans de relation diplomatique entre Brazzaville et Moscou.

Publicités

Le Président Poutine a salué la contribution du Président Nguesso au développement des relations russo-congolaises et l’a remercié pour son travail commun sur la scène internationale.

Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Denis Sassou-Nguesso a déclaré qu’il souhaitait discuter avec les responsables russes de la coopération dans les domaines de l’économie, de la finance, de la défense et de la sécurité.

Le président russe a également remis à son homologue congolais une distinction d’honneur pour sa contribution au développement et au renforcement des relations entre la Russie et le Congo.