CONSEIL CONSTITUTIONNEL : LES TROIS NOUVEAUX SAGES ONT PRÊTÉ SERMENT

Nommés fin juillet, les trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment hier mardi. Il s’agit de Aminata Ly Ndiaye, Magistrat, précédemment Premier Président de la Cour d’Appel de Thiès, en qualité de membre du Conseil constitutionnel, pour terminer le mandat de Feue Madame Bousso Diao Fall, Mamadou Badio Camara, ancien Premier Président de la Cour suprême et Youssoupha Diaw Mbodji, ancien Premier Avocat général près la Cour suprême. Ils complètent la liste des sept Sages.

Leur serment a été recueilli par le président de l’institution, Pape Oumar Sakho, dans le respect strict des gestes barrières.

“Être juge constitutionnel, c’est, en effet, se faire le garant du respect de la suprématie de la Constitution. C’est aussi veiller à l’équilibre des pouvoirs et à la consolidation de l’État de droit”, les a exhortés ce dernier. Non sans les prévenir sur “l’ingratitude de l’acte de juger.” “Votre mission de protecteur des libertés constitutionnelles et d’arbitre du jeu démocratique sera souvent occultée par votre rôle de juge électoral. Les débats que susciteront vos décisions seront donc rarement bienveillants, parce que souvent subjectifs et passionnés”, a-t-il déclaré.

“Comme nous l’avons toujours fait, nous travaillerons dans la sérénité, l’équité et le respect de la Constitution, des lois et règlements”, s’est engagée Aminata Ly Ndiaye.