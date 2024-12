Consommation et Vente de drogues: Dakar dans la zone rouge.

Partager Facebook

La consommation des drogues est en train de ravager la jeunesse. Récemment la Listab avait alerté sur la tendance alarmante sur la santé publique et le bien-être de nos jeunes. A cet effet, le professeur Idrissa Ba, coordonnateur du Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD),a soutenu que Dakar est devenue une zone de consommation et de production de certaines drogues.

C’est une alerte de la Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) : «la chicha, les cigarettes électroniques, les tueurs silencieux chez les jeunes». Aujourd’hui, la structure qui lutte contre la consommation du tabac avertit sur les compositions explosives »Je ne sais pas si Dakar est une plaque tournante. Je ne dirai pas, parce que je ne suis pas dans cette politique de répression. Ce que je sais, c’est que Dakar est devenue une zone de consommation, cela c’est sûr, une zone de vie, une zone même de production de certaines drogues’’, a révélé M. Ba, médecin spécialiste des addictions physiologiques et psychologiques. Il prenait part à une conférence de presse tenue au siège du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) dans le cadre de l’académie addiction organisée par le réseau Addiction et réduction des risques dues aux drogues (ADDIRIS). Il a pour ambition de démocratiser les savoirs sur la réduction des risques liés aux drogues dans le monde francophone.

‘’Le cannabis, on sait que c’est cultivé ici, etc. Certains médicaments de la rue, de plus en plus, et le Tramadol, vont surprendre les gens, parce que c’est consommé. En plus de nouvelles drogues qui émergent comme le +volet+ qui est de l’ectasie, a-t-il relevé. Il y a aussi »des amphétamines qui surprennent de plus en plus.

Et des cocktails de drogues qu’on appelle « souches’ et dont on ne connaît pas l’intérêt’’, a-t-il signalé, appelant à mettre en avant l’approche de la réduction des risques liés aux usages de drogues.Il s’agit d’une première étape, et d’autres qui vont suivre pour nous permettre d’implanter ces stratégies de réduction des risques, a-t-il fait valoir, suggérant d’analyser »ces produits qui circulent pour donner les bonnes informations, dont nous ne disposons pas actuellement ». ‘’Pour faire l’analyse de ces produits, il faut que la loi nous le permette. En tant que médecin, si on me trouve dans la rue avec du cannabis, que je dois amener pour l’analyser, je vais être accusé de détention de drogue, etc. Donc, forcément, la loi doit évoluer’’, a soutenu le médecin psychiatre.

Le réseau Addiction et réduction des risques dues aux drogues (ADDIRIS) regroupe 6 pays francophones : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, France, Canada, Sénégal et Suisse. La situation est aussi préoccupante dans ce pays. «Au Sénégal, d’après l’enquête Gyts, 11% des enfants âgés entre 13 et 15 ans et 6% des filles sont fumeurs.

L’âge d’initiative à la fumée du tabac au Sénégal est de 7 ans. La consommation de la cigarette électronique devenue de plus en plus importante chez les jeunes et plus de 67% des produits électroniques sont vendus sur les réseaux sociaux»,