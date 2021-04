Contre le chômage des jeunes: Ce que propose le DG de Khouma Compagnie

Depuis un certain temps , la problématique du chômage et du sous-emploi des jeunes est remise au goût du jour. El Hadji Khouma, Directeur Général de ” Khouma Compagnie” vient de proposer sa recette-miracle pour endiguer ce fléau dégradant des temps modernes. A l’en croire :”Je pense que l’État doit mettre l’accent sur des profils compétents pour diriger nos entreprises. Il en va, de toute évidence, de leur survie. Tout le monde sait que ce qu’il perd dans le secteur privé est énorme. C’est un grand gâchis. Pour dire, les entreprises étrangères doivent impérativement répondre aux normes en vigueur vis à vis des taxes mais aussi du respect de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).Elles doivent recruter davantage des fils du pays avec un suivi strict de l’État. Il faut aussi repenser les rémunérations mais aussi combattre énergiquement l’esclavage moderne en cours dans bien d’entreprises”, s’est expliqué M.Khouma qui poursuit :”On ne peut développer le Sénégal, tirer sa croissance vers le haut sans avoir de belles compétences. Nos professeurs et autres ingénieurs doivent être bien formés. Un accent particulier doit être mis sur le domaine de l’éducation, l’agriculture, la santé et l’environnement. On doit aussi faire appel au savoir- faire des grands commis de l’État à la retraite. Leur compétence et expérience peuvent être utiles. Les entreprises en faillite doivent aussi être assistées. Le gouvernement doit les épauler pour qu’elles recrutent dans la masse des chômeurs”, a prodigué ce membre fondateur de la Maison d’Investisseur, par ailleurs, Conseiller spécial du Président du Groupe A Bull associé avec la VPAE, une société anglophone.