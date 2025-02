Convoqué le 27 Février devant le PJF: Les souteneurs de Farba sur le pied de guerre « Il ne sera pas l’agneau du sacrifice »

Partager Facebook

L’Alliance pour la république a battu le rappel des troupes au niveau du siège. Les souteneurs de Farba ne comptent pas se laisser faire. Ces derniers ont, dans leurs déclarations successives mis en garde le régime. Farba convoqué une première fois par le Pjf, devra répondre ce jeudi.

Le député Maire des Agnams Farba Ngom sera de nouveau devant le Pool judiciaire financier. Mais hier, ses souteneurs sous la houlette de Me Moussa Bocar Thiam ont lancé la grande mobilisation pour être à ses côtés. Face à la presse, ils ont lancé le rappel des troupes. Selon Me Moussa Bocar Thiam, ce régime a usé de tous les moyens pour faire peur. « Cette situation chaotique plonge ce pays dans les méandres de la pauvreté et écorne son image devant les investisseurs étrangers car la signature du Sénégal ne vaut plus rien. Ils usent d’accusations fallacieuses pour tenter de saper la démocratie », a-t-il déclaré.

Il a peint d’un « beau » tableau la gestion de Macky rappelant ses réalisations. Sur le duo Sonko-Diomaye, Me Moussa Bocar Thiam ancien ministre sous Macky a jeté des pierres à ces derniers. A l’en croire, Farba ne sera pas l’agneau du sacrifice. « Pour faire de la diversion et étouffer le climat social pour masquer les tensions nous n’accepterons jamais qu’il en soit ainsi. Ces gens doivent apaiser la tension sociale et reconnaître que des gens ont travaillé durement car ce pays est le seul au monde qui emprisonne des hommes d’affaires », a dénoncé l’un de ses souteneurs.

Les femmes n’ont pas voulu être en reste. Prenant la parole, la représentante des femmes a dénoncé que des mesures prises par le gouvernement en place « visent à sacrifier des pères et des mères de familles. Le plan sésame a été suspendu, encore des acquis sous Macky. plus d’investissements car depuis qu’ils sont au pouvoir, ce sont des vagues d’emprisonnement avec des pontes de l’ancien régime. Mais nous ferons face car nous ne devons pas laisser faire le duo Sonko-Diomaye. »

L’adjoint au maire Aziz n’a pas mis de gants pour asséner ses vérités. Selon lui dépend d’Ousmane Sonko qui veut en découdre. Car dit-il « nous sommes prêts le 27 février. Nous sommes prêts à y laisser nos vies pour Farba car trop c’est trop. Que Sonko sache que seule la paix dépendra de lui car il use d’influences pour mettre le feu dans ce pays. Des procureurs sous pression pour emprisonner les responsables de l’Apr. Nous ferons face par tous les moyens car trop c’est trop » Mamadou Massaly lui a embouché la même trompette. Très en verve, l’un des souteneurs de Farba a d’emblée rappelé cette assertion : « le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussettes. » « Quand on est incapable de diriger et instrumentaliser la justice pour détruire des citoyens, seule la résistance pourra faire face, et quoique cela va nous couter. Être courtier n’est pas un crime. La stabilité du pays repose entre ses mains », a-t-il mis en garde.

MOMAR CISSE