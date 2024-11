Coopération avec la FRANCE : Le Tchad rompt ses accords de défense avec Paris

Partager Facebook

Ndjaména a annoncé rompre les accords de coopération militaire avec Paris. Un coup dur pour la France, dont le Tchad est le dernier point d’ancrage au Sahel, après avoir été exclue du Mali, du Niger et bientôt du Sénégal.

Dans le reste de l’actualité, les troupes françaises sont donc censées quitter le territoire tchadien, mais aussi bientôt le Sénégal, selon les déclarations du président Bassirou Diomaye Faye. Un calendrier qui nous fait nous interroger sur l’avenir de la présence française en Afrique.

On en parlera avec notre invité Seidik Abba, journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d’études et de réflexions sur le Sahel (CIRES). Au sujet de la décision du Tchad de mettre fin à son accord de coopération en matière de défense, Christophe Lemoine a déclaré : « La France en prend acte et entend poursuivre le dialogue pour la mise en œuvre de ces orientations. »

Cette position intervient après un communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères, qui a exprimé le souhait de redéfinir les relations stratégiques entre les deux pays.